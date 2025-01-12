Язык «Тривиль» создан за рекордный срок: Интенсивное программирование

Кандидат физико-математических наук Алексей Недоря сообщил, что рабочая версия языка программирования «Тривиль» для компиляторов была создана за 38 рабочих дней в течение 9 месяцев, как передает ИА «Красная Весна».
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