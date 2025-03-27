Посол КНР призвал США к новому этапу сотрудничества и согласию

Посол КНР в США Се Фэн заявил о важности развития китайско-американских отношений на новом этапе. Он призвал США к взаимному уважению и сотрудничеству, отметив, что это позволит обеим странам идти к гармоничному сосуществованию в новой эпохе.
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