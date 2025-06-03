Марочко: ВС РФ за несколько суток до 1 км продвинулись у Григоровки и Калиново

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Российские бойцы за несколько последних суток почти на 1 км продвинулись в районах населенных пунктах Григоровка и Калиново Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.