Марочко: ВС РФ за несколько суток до 1 км продвинулись у Григоровки и Калиново

ЛУГАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Российские бойцы за несколько последних суток почти на 1 км продвинулись в районах населенных пунктах Григоровка и Калиново Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
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