В финской армии произошел всплеск увольнений из-за конфликта на Украине

Из-за конфликта на Украине в финской армии произошел всплеск увольнений. Также массовые увольнения были зафиксированы после слов финского министра обороны Антти Хяккянена, который предложил запретить гражданам выходить из резерва.
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