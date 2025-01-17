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Царьград

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Байден оставляет TikTok для Трампа: судьбу соцсети решит новый президент

Байден оставляет TikTok для Трампа: судьбу соцсети решит новый президент

Администрация Байдена оставила решение судьбы TikTok новой администрации Трампа. Возможная блокировка соцсети в США обсуждается из-за закона, вступающего в силу 19 января.

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