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Аргументы недели

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Reuters: США расследуют возможную помощь России в ударах иранских дронов по объектам ЦРУ

Reuters: США расследуют возможную помощь России в ударах иранских дронов по объектам ЦРУ

Удары Ирана по объектам ЦРУ вызывают вопросы о возможной роли России, — пишет Reuters. Иранские атаки дронов на объекты ЦРУ в Персидском заливе побудили американских аналитиков разведки расследовать, оказывала ли Россия помощь, предоставляя информацию о целях или передовые технологии беспилотников, сообщили четыре источника.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
США расследуют возможную помощь России в ударах иранских дронов по объектам ЦРУ, однако забывают что делают они в России, помогая всячески Киеву! Но мы как то и не особо  протестуем, а уж тем более не расследуем!
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