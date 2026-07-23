Reuters: США расследуют возможную помощь России в ударах иранских дронов по объектам ЦРУ

Удары Ирана по объектам ЦРУ вызывают вопросы о возможной роли России, — пишет Reuters. Иранские атаки дронов на объекты ЦРУ в Персидском заливе побудили американских аналитиков разведки расследовать, оказывала ли Россия помощь, предоставляя информацию о целях или передовые технологии беспилотников, сообщили четыре источника.
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