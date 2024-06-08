Сверхтонкая пленка, нанесенная на очки, заменит аппараты ночного видения 

Исследователи из Центра передового опыта в области трансформационных метаоптических систем (TMOS) ARC в Австралии сделали ошеломляющее открытие, которое может изменить наше представление о ночном видении.
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