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Китай объявил «народную войну» коронавирусу на границе с Россией

Китай объявил «народную войну» коронавирусу на границе с Россией

Власти города Хэйхэ, расположенного на берегу Амура напротив российского Благовещенска, предложили жителям крупное денежное вознаграждение за информацию о тех, кто незаконно пересекает границу и распространяет COVID-19, сообщает The Guardian.

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