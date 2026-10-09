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Царьград

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Суд обязал клуб «Мустанг» выплатить экс-сотруднику 116 тыс. рублей

Суд обязал клуб «Мустанг» выплатить экс-сотруднику 116 тыс. рублей

Конно-спортивный клуб «Мустанг» из Ханты-Мансийска обязан выплатить экс-сотруднику 116,7 тыс. рублей.

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