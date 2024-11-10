Медведев отметил двуличие бросившихся «целовать сапоги» Трампу политиков ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил двуличие европейских политиков, которые после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа бросились «целовать сапоги своему новому хозяину», хотя раньше называли его российским агентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии