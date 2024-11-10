Политика как он...
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Политика как она есть

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Медведев отметил двуличие бросившихся «целовать сапоги» Трампу политиков ЕС

Медведев отметил двуличие бросившихся «целовать сапоги» Трампу политиков ЕС

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил двуличие европейских политиков, которые после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа бросились «целовать сапоги своему новому хозяину», хотя раньше называли его российским агентом.

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