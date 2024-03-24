Намек на ремейк? Коллекционное издание Final Fantasy 14: Dawntrail содержит предметы из F...

Намек на ремейк? Коллекционное издание Final Fantasy 14: Dawntrail содержит предметы из Final Fantasy 9Вместе с объявлением даты выхода Final Fantasy 14: Dawntrail компания Square Enix представила различные издания расширения.
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