Движение по Крымскому мосту остановлено

Из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края движение по Крвмскому мосту остановлено.
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