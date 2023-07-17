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Движение по Крымскому мосту остановлено

Из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края движение по Крвмскому мосту остановлено.

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