Главное в тезисах: Цель — миллион баррелей: госкомпания TPAO намерена довести добычу нефти и газа до 1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, промежуточная планка — 550–600 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым