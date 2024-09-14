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Папа римский о кандидатах в президенты США: американцам придется выбирать меньшее из двух зол

Папа римский о кандидатах в президенты США: американцам придется выбирать меньшее из двух зол

Папа римский Франциск не поддержал ни одного из кандидатов на пост президента США, когда его спросили об этом журналисты, сославшись на то, что «оба против жизни», пишет американская газета The New York Times.

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Eduard
Точно! В США 300 миллионов,но на выборах идиоты!
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