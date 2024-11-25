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Парламентская газета

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Детские игрушки уже никогда не будут прежними

Детские игрушки уже никогда не будут прежними

В техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности игрушек» появились новые наименования игрушек — ароматизированная, летающая, для активного отдыха, электромеханическая, а также такие понятия, как батут для домашнего использования, устройство для воспроизведения фонограмм, погремушка.

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