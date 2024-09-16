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Больше всего недовольны качеством воды жители Москвы и Подмосковья

Больше всего недовольны качеством воды жители Москвы и Подмосковья

По данным опроса, проведенного компанией WATWELL, являющейся резидентом инновационного центра "Сколково", большинство россиян (76%) осознают важность регулярного потребления воды и знают о возможных последствиях обезвоживания (58%).

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