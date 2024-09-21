ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Пока власти заявляют, что Россия всегда будет открыта для трудовых мигрантов, потому что иной путь — тупик, в нашей стране увеличивается статистика изнасилований "ценными специалистами" русских детей.
"ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБОГО, КТО ПОДОЙДЕТ К ДОЧЕРЯМ": СТРАНА УПАЛА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. РУССКИЕ БУДУТ СЛЕДУЮЩИМИ
Комментарии
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Нина Попова
Нужно возрождать ПТУ с рабочими специальностями, а не привозить дикарей. Особенно ПТУ востребованы в бедных районах. И учащихся взять на полное гос.обеспечение. Но, брать на такое обеспечение, только исконные народы России. Также, обязать предприятия брать на практику и работу учащихся и выпускников. Тогда дети из бедных семей получат возможность обучиться профессии, а предприятия получат работников. И это обойдется гораздо дешевле, чем завозить разный сброд.
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9 час.
Нина Попова
Если глава Царьграда такие дорогие свадьбы устраивает, то может и на ПТУ деньги найдет, а не только на нытье в прессе.
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9 час.
Владимир Карпов
По вопросу проблем с мигрантами уже пора в колокол бить, а наши ВЕРХИ и в ус не дуют ...!!! Ждут наверное, когда мигранты придут их насиловать - может тогда очухаются ...!!!
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3 час.
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