"ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБОГО, КТО ПОДОЙДЕТ К ДОЧЕРЯМ": СТРАНА УПАЛА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. РУССКИЕ БУДУТ СЛЕДУЮЩИМИ

Нина Попова Нужно возрождать ПТУ с рабочими специальностями, а не привозить дикарей. Особенно ПТУ востребованы в бедных районах. И учащихся взять на полное гос.обеспечение. Но, брать на такое обеспечение, только исконные народы России. Также, обязать предприятия брать на практику и работу учащихся и выпускников. Тогда дети из бедных семей получат возможность обучиться профессии, а предприятия получат работников. И это обойдется гораздо дешевле, чем завозить разный сброд.

Нина Попова Если глава Царьграда такие дорогие свадьбы устраивает, то может и на ПТУ деньги найдет, а не только на нытье в прессе.