RT Russia

9 821 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Santygo
    Получили свое по оскалу западные шакалы надо будет еще раз то обращайтесь повторим ! 👨‍🚀«Удары были очень...
  • Александр Макаров
    нести всякую Псячину...Депутат Туров про...
  • Антон
    Я так думаю, что месяцев через 6, от неё останется одно воспоминание в учебниках истории. Соответственно и принимать ...В Киеве заявили, ...

В Польше заявили, что не станут вводить эмбарго на энергоносители из России без решения ЕС

В Польше заявили, что не станут вводить эмбарго на энергоносители из России без решения ЕС

Власти Польши не могут сами, без решения Европейского союза, наложить эмбарго на энергоносители из России, заявил в эфире Польского телевидения представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх