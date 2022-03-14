В Польше заявили, что не станут вводить эмбарго на энергоносители из России без решения ЕС

Власти Польши не могут сами, без решения Европейского союза, наложить эмбарго на энергоносители из России, заявил в эфире Польского телевидения представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.
Власти Польши не могут сами, без решения Европейского союза, наложить эмбарго на энергоносители из России, заявил в эфире Польского телевидения представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.
Свежие комментарии