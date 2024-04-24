От французов инженерного батальона и поляков-минёров осталась бетонная крошка: Солдаты не слушают приказы Сырского

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Комментарии
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Сергей Федотов
Да уж, дела. Хiхлов нынче и пидарасами-то не обзовёшь, они сейчас гордятся этим.
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6 час.
Вячеслав Денисов
У этого &quot;редактора&quot; википедии - морда дебила. Что он там мог править! Ясно, что теперь этот ранее полезный ресурс превращён идиотами из скакуасии в помойку.
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5 час.

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