От французов инженерного батальона и поляков-минёров осталась бетонная крошка: Солдаты не слушают приказы Сырского

Да уж, дела. Хiхлов нынче и пидарасами-то не обзовёшь, они сейчас гордятся этим.

Вячеслав Денисов

У этого "редактора" википедии - морда дебила. Что он там мог править! Ясно, что теперь этот ранее полезный ресурс превращён идиотами из скакуасии в помойку.