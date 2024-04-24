От французов инженерного батальона и поляков-минёров осталась бетонная крошка: Солдаты не слушают приказы Сырского

Коллаж ЦарьградаСегодня 53K прочитали Чтобы выжить, украинские солдаты переплывают Днепр. На правом берегу их могут изнасиловать сослуживцы, расстрелять заградотряды, бросить под русскую артиллерию без БК и поддержки.
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