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Завершено расследование уголовного дела о контрабанде золота

Завершено расследование уголовного дела о контрабанде золота

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза ЕврАзЭС золотых слитков, являющихся стратегически важным ресурсом.

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