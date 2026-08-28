Мнение: «По своей сути США на международной арене – это кидальщики», – Борис Якеменко

В эфире программы «Мнение» историк, замдиректора по науке Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якеменко заявил, что перекладывание ответственности за военные конфликты на собственных партнеров – это фундаментальная часть внешней политики США.