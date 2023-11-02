Депутат Госдумы Лантратова пойдет на премьеру скандального сериала «Слово пацана»

Депутат Госдумы Яна Лантратова, которая ранее обращалась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой проверить предстоящий сериал «Слово пацана» на «романтизацию бандитизма», побывает на премьере скандальной ленты.
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