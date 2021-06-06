Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Леброн выразил сожаление в связи с травмой Хардена

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на травму защитника «Бруклина» Джеймса Хардена на первой минуте 1-го матча серии второго раунда плей-офф против «Милуоки» (115:107, 1-0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх