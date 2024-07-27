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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Сомов об участии в Олимпиаде: «Я кайфую вообще от всего»

Российский пловец Евгений Сомов заявил, что кайфует на Олимпиаде-2024 в Париже. Сегодня Сомов вышел в полуфинал на дистанции 100 метров брассов, показав 13-й результат (59,83 секунды).

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