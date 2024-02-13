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На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

  Директор украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля, бывшего председателя Совета министров Российской империи, реформатора Петра Столыпина на пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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Комментарии
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ЕИ
Елена Иванова
ВСЁ! Украина выдохлась! Уже &quot;мощами&quot; торгуют. Согласимся на обмен, а они опять самолет с пленными взорвут! Не равноценный обмен. Можем останки Столыпина на мощи Зеленского поменять, это подходит?!
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10 час.
А
Александр24
Останки Столыпина на трупы бандеровцев - так и быть. А так эти твари начнут раскапывать братские могилы красноармейцев, погибших в ВОВ.
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7 час.
Юрий Хинин
Мертвых на мертвых
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5 час.

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