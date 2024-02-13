Директор украинского национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля, бывшего председателя Совета министров Российской империи, реформатора Петра Столыпина на пленных бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ).
На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ
Комментарии
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ЕИ
Елена Иванова
ВСЁ! Украина выдохлась! Уже "мощами" торгуют. Согласимся на обмен, а они опять самолет с пленными взорвут! Не равноценный обмен. Можем останки Столыпина на мощи Зеленского поменять, это подходит?!
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10 час.
А
Александр24
Останки Столыпина на трупы бандеровцев - так и быть. А так эти твари начнут раскапывать братские могилы красноармейцев, погибших в ВОВ.
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7 час.
Юрий Хинин
Мертвых на мертвых
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5 час.
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