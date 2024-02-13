На Украине предложили обменять останки Столыпина на пленных бойцов ВСУ

ЕИ

Елена Иванова

ВСЁ! Украина выдохлась! Уже "мощами" торгуют. Согласимся на обмен, а они опять самолет с пленными взорвут! Не равноценный обмен. Можем останки Столыпина на мощи Зеленского поменять, это подходит?!