На Западе – кризис, на Украине – сплин и война

Британские финансовые неурядицы превращаются в серьезную проблему для Киева. Как отмечает The Telegraph, Лондон столкнулся с «идеальным штормом»: бюджетные ресурсы тают, а обслуживание госдолга становится непомерно дорогим, ведь доходность облигаций перевалила за 5,2%.