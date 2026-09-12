На Западе – кризис, на Украине – сплин и война

Британские финансовые неурядицы превращаются в серьезную проблему для Киева. Как отмечает The Telegraph, Лондон столкнулся с «идеальным штормом»: бюджетные ресурсы тают, а обслуживание госдолга становится непомерно дорогим, ведь доходность облигаций перевалила за 5,2%.
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