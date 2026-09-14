Закрываем дачу: как не переплачивать за газ и свет зимой

Дачный сезон заканчивается. В ресурсоснабжающих организациях напоминают: как не переплачивать за коммунальные услуги в садовых домиках, не копить долги, а ещё разъясняют: возможно ли получить перерасчёт за услуги, которыми вы не пользовались в течение лета в городских квартирах.