Манчини начал с эффектного разгрома «под Слуцкого». Как Италия победила Турцию в первом матче Евро-2020

В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии не оставила шансов турецкой команде (3:0). Турнир с опозданием на 364 дня, возвращение Скуадры адзурры спустя пять лет 364 дня – столько продлилось ожидание стартового матча 16-го чемпионата Европы.