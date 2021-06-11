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Манчини начал с эффектного разгрома «под Слуцкого». Как Италия победила Турцию в первом матче Евро-2020

Манчини начал с эффектного разгрома «под Слуцкого». Как Италия победила Турцию в первом матче Евро-2020

В матче открытия чемпионата Европы сборная Италии не оставила шансов турецкой команде (3:0). Турнир с опозданием на 364 дня, возвращение Скуадры адзурры спустя пять лет 364 дня – столько продлилось ожидание стартового матча 16-го чемпионата Европы.

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