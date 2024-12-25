В Госдуме заявили, что критика России от Лама не имеет отношения к спорту

Депутат Госдумы Российской Федерации Дмитрий Свищев вспомнил, что бывший немецкий футболист Филипп Лам, который раскритиковал проведение чемпионата мира - 2018 в России, был доволен посещением страны во время мундиаля.
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