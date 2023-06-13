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Белоусов указал, что смыслы для России гораздо важней экономики

Белоусов указал, что смыслы для России гораздо важней экономики

Суверенитет страны определяет не экономика, а наличие собственных смыслов, заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов интервью, опубликованном 13 июня на РБК-ТВ.

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