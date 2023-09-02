Инфляция - беда общая. Но каждый борется с ней по-своему. Кто-то сокращает по максимуму свои расходы, кто-то запасается самыми ходовыми товарами впрок, пока они не успели сильно подорожать.
Об особенностях борьбы с инфляцией
Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
Особенно, когда государство говорило, что сразу после развитого социализма, наступит торжество коммунизма, и обосновывало это научными фактами, конечно верили, какже, я помню
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5 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Дык та, совковая власть тоже не могла, даже больше скажу, та совковая власть имела доход с торгашей, торгаши делились с властью своими барышами, от спекуляции дифицитом, поэтому дефицит был выгоден той совковой власти, когда целыми поездами из деревень ездили за колбасой в столичные города, потому, что в деревнях, куда в сельские магазины хлеб завозили в лучшем случае раз в две недели, вообще жрать было нечего, какже, помню я
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5 час.
МГ
Малик Гумеров
Источник инсфляции , главный ее движитель = это ЦБ ! ЦБ нужно разогнать и сформировать свою , независимую , суверенную финансово-экономическую систему с переводом всей банковской сферы под государство ! Иначе - инфляция это инструмент управления и закабаления правящего класса , ее системы мироустройства ! ...
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3 час.
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