Об особенностях борьбы с инфляцией

Особенно, когда государство говорило, что сразу после развитого социализма, наступит торжество коммунизма, и обосновывало это научными фактами, конечно верили, какже, я помню

ЭМИЛЬ ВАТМ

Дык та, совковая власть тоже не могла, даже больше скажу, та совковая власть имела доход с торгашей, торгаши делились с властью своими барышами, от спекуляции дифицитом, поэтому дефицит был выгоден той совковой власти, когда целыми поездами из деревень ездили за колбасой в столичные города, потому, что в деревнях, куда в сельские магазины хлеб завозили в лучшем случае раз в две недели, вообще жрать было нечего, какже, помню я