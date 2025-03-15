Франция заявила, что американские учёные бегут в её ВУЗы

Университет Экс-Марсель во Франции ( государственный исследовательский университет) сообщил, что 40 американских учёных откликнулись на призыв учреждения и ещё нескольких научных организаций и воспользовались предложением «безопасного убежища».
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