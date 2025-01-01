«Разговоры о важном» дополнят темами по популяризации русского языка

Минпросвещения и Администрация Президента РФ в срок до 1 мая должны обеспечить дополнение цикла занятий «Разговоры о важном» новыми темами, посвященными популяризации русского языка и известным русским писателям.
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