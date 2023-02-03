Рогов сообщил, что теракт в Энергодаре уничтожил машину и выбил окна в многоэтажке

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что сила взрыва автомобиля в Энергодаре оказалась столь велика, что в близлежащих домах вплоть до девятого этажа выбило окна, также была уничтожена по меньшей мере одна машина.