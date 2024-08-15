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Правда в докладах: Её не любят, но она дошла до Верховного. А что в боевых распоряжениях?

Правда в докладах: Её не любят, но она дошла до Верховного. А что в боевых распоряжениях?

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв в прямом эфире заявил, что "у нас никто не любит правды в докладах".

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
У нас это всё враньё уже введено в ранг Системы, все всё видят и ни чего не делают! Что Тимур Иванов, за полчаса на воровал себе и дом за 2 миллиарда? Что главный связист МО за 15 минут оставил армию без надёжно и защищенной связи? Всем это известно, но ни кто ни чего не хочет делать! Министра и 2/3 продажный по своей сути, имеют двойное гражданство, недвижимость за рубежом, они будут что то делать что бы Россия процветала и крепла? Голикова развалилась всю медицину в стране [у нас теперь зоотехники из СА лечат людей в поликлиниках и больницах] и что, кто то её лишил минтстерского кресла? И ни кто это не видит в стране и не понимает? Я в это не верю! Так что Курск это только лишь очередной нарыв на больном теле России, но лечить её не кому, да ни кто это делать даже не собирается! В любой области просто нет специалистов, что смогли бы навести порядок! По этому &quot;у нас всё идёт по плану&quot;, только вот к сожалению ни кто из россиян его не видел и не знает куда это нас приведёт в итоге!
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