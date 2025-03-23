На 30% выросло потребление сыровяленых колбас в России

В беседе с ТВЦ управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко связал рост спроса на колбасу с переходом россиян на готовые продукты, повышением доходов в регионах и улучшением качества колбас — состав стал более натуральным.
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