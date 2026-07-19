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Антон Сихарулидзе посетил академию «Ангелы Плющенко»

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе посетил академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко .

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