Мамина любимая паста — паста с кремовым соусом и нежными травами

Ингредиенты: 300 г спагетти или любой другой пасты по вашему выбору 2 столовые ложки оливкового масла 2 зубчика чеснока, измельченных 1 чашка сливок (жирности по вашему выбору) 1/2 чашки тертого пармезана Соль и перец по вкусу 2 столовые ложки свежих трав (петрушка, базилик, тимьян, розмарин), мелко нарезанных Инструкции: Варите пасту в кипящей подсоленной воде до […].