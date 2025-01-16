Президент России Владимир Путин утвердил новые составы комиссий по делам ветеранов и по делам инвалидов.
Путин назначил Голикову председателем комиссий по делам ветеранов и инвалидов
Комментарии
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Meerflieger
После её успешной оптимизации медицины как-то тревожно за ветеранов и инвалидов... 🤔
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18 час.
Н
Наталья
Не то слово. Не тревожно, а трагично, для ветеранов и инвалидов. Единственный плюс, это снижение расходов на их содержание, т.к. по задумке , их количество должно уменьшиться. Какая трогательная забота о госбюджете.
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17 час.
саша пупкин
Блин, писать то вроде смешно))) Но как-то волнительно за ветеранов и инвалидов.
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16 час.
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