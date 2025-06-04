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В Госдуме призвали олигархов «скинуться» на спецоперацию

В Госдуме призвали олигархов «скинуться» на спецоперацию

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «РИА Новости» высказал предложение для российских олигархов — он призвал их сделать доброе дело и «скинуться» на специальную военную операцию.

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