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Житель Петергофа задержан за угрозы и требование бесплатной шавермы

Житель Петергофа задержан за угрозы и требование бесплатной шавермы

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, угрожавший пневматическим пистолетом в кафе быстрого питания в Петергофе.

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