Китай благодарен США за санкции: от них пострадали сами Штаты, а КНР существенно нарастила собственное производство микросхем

Запрет США на на поставки в КНР новейших микросхем и оборудования для их производства нанесли вред экономике США, стимулировав развитие соответствующих китайских отраслей, о чем заявила ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин.