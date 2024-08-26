Китай благодарен США за санкции: от них пострадали сами Штаты, а КНР существенно нарастила собственное производство микросхем

Запрет США на на поставки в КНР новейших микросхем и оборудования для их производства нанесли вред экономике США, стимулировав развитие соответствующих китайских отраслей, о чем заявила ведущий экономист Центра международных экономических связей Китая Чэнь Вэньлин.
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