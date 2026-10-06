Мое Люблино
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Мое Люблино

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Как уберечься от мошенников в интернете, расскажут на улице Люблинской

В среду 7 октября в управе на улице Люблинской состоится лекция «Защита от мошенников в Сети». Заведующая филиалом «Люблино» ГБУ «Мой социальный помощник» Юлия Мацнева разберёт самые распространённые схемы обмана в интернете.

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