Как уберечься от мошенников в интернете, расскажут на улице Люблинской

В среду 7 октября в управе на улице Люблинской состоится лекция «Защита от мошенников в Сети». Заведующая филиалом «Люблино» ГБУ «Мой социальный помощник» Юлия Мацнева разберёт самые распространённые схемы обмана в интернете.
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