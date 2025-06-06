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Царьград

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«Магнит» продаёт гипермаркеты: сделка с «Лентой» на 100 миллиардов рублей

«Магнит» продаёт гипермаркеты: сделка с «Лентой» на 100 миллиардов рублей

Сеть «Магнит» планирует распродать свои гипермаркеты, чтобы сосредоточиться на развитии магазинов формата «у дома».

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