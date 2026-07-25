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Песков озвучил тему для переговоров Путина и Токаева в Омске

Песков озвучил тему для переговоров Путина и Токаева в Омске

Лидеры двух стран встретятся в Сибири ОМСК, 25 июля, ФедералПресс. Тема ударов украинских военных по Каспийскому трубопроводному консорциуму может войти в повестку переговоров президентов России и Казахстана в Омске.

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