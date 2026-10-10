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Русская Семёрка

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Василий Кузнецов: трижды глава СССР, о котором никто не помнит

В политической истории Советского Союза есть имя, которое почти никогда не появляется на видных местах в учебниках, — но именно этот человек трижды исполнял обязанности главы крупнейшего государства мира.

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