Наткнулись на список квартир в Сочи выставленных на продажу собственниками Предыстория — коллега с другого канала решил-таки перебраться на Юг и рассматривает Сочи как новое место жительства.
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Наткнулись на список квартир в Сочи выставленных на продажу собственниками Предыстория — коллега с другого канала решил-таки перебраться на Юг и рассматривает Сочи как новое место жительства.