Предновогоднее...

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Если вы не знали, что такое Фестивус, я вам сейчас объясню.Это относительно новая американская традиция, внедрившаяся в американское общество за последние тридцать лет, связанная с одним из эпизодов сериала Сенфилд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии