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Царьград

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Евгений Куйвашев ушел из совета "Ельцин Центра" после отставки

Евгений Куйвашев ушел из совета "Ельцин Центра" после отставки

Экс-глава Свердловской области Евгений Куйвашев покинул попечительский совет "Ельцин Центра" в Екатеринбурге после своей отставки.

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