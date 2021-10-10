Идеи Стрельцов, успехи Весов и равновесие Рыб: подробный гороскоп на 11 октября

ОВНАМ — занимаются делами из совершенно разных областей, причем ухитряются это делать одновременно. Не упустите шанса попробовать что-то новое, но не забывайте и о своих основных целях.
Популярные статьи
- Специализированный класс от белорусского тракторного завода открыли в уссурийской ПГСХА
- В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» работает выставка, посвященная истории тельняшки
- В петербургской ВШЭ сменится руководство: новым директором назначена Анна Тышецкая. Кто это?
Свежие комментарии